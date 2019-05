Mortes por agentes no Rio

O Estado do Rio de Janeiro apresentou um aumento de 23% nos indicadores de mortes por intervenção de agente do estado no mês de abril deste ano, na comparação com o mesmo período de 2018. O total de óbitos por intervenção de agentes do estado passou de 101 para 124. Os dados são do Instituto de Segurança Pública do Estado e foram divulgados nesta segunda-feira (20).

