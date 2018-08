As mortes prováveis por ebola no Nordeste da RD (República Democrática) do Congo subiram para 72, com 44 delas confirmadas, e com 14 pacientes que conseguiram se curar, segundo o Ministério da Saúde do país centro-africano. No total, nas duas províncias afetadas pelo novo surto de ebola, Kivu do Norte e Ituri, houve 111 casos da doença (83 confirmados e 28 prováveis).

