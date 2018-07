Mortos em barragem no Laos

É de pelo menos 20 o número de mortes no rompimento de uma barragem no Laos, na última segunda. Cerca de 100 pessoas continuam desaparecidas. O incidente ocorreu na província de Attapeu, no sul do país asiático, e inundou sete vilarejos. Mais de 3 mil pessoas ainda estão à espera de ajuda, e muitas delas continuam sobre os tetos de suas casas ou penduradas em árvores.

