Pelo menos 20 pessoas morreram e milhões foram afetadas pela passagem do tufão Rumbia por várias províncias do Centro e do Leste da China, informou a agência oficial “Xinhua”. As províncias orientais de Anhui e Jiangsu, onde foram registradas 12 e sete mortes, respectivamente, foram duas das que mais sofreram com as fortes chuvas provocadas o tufão.

Deixe seu comentário: