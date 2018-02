As autoridades de Taiwan informaram nessa quarta-feira que subiu para quatro o número de mortos no terremoto de 6,4 graus na escala Richter, que atingiu ontem à noite a ilha, onde as equipes de resgate trabalham para localizar outras 145 pessoas que seguem desaparecidas. Dois funcionários soterrados entre os escombros do Tongshuai conseguiram se comunicar com o resgate.

