Subiu para 68 o número de mortes por infecções com o vírus H1N1 no ano no Ceará. Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde na última sexta-feira (22), são 419 casos confirmados no Estado em 2018. Com 32 óbitos, Fortaleza concentra quase metade das mortes do Estado. É também o município com maior número de casos confirmados: 264 ao total.