Moscou adotará medidas de resposta ao Reino Unido

A Rússia adotará em breve medidas de retaliação pela expulsão do Reino Unido de 23 diplomatas russos devido ao envenenamento do ex-espião Sergei Skripal, afirmou o Ministério das Relações Exteriores russo, condenando mais uma vez a recusa de Londres em fornecer informações sobre o caso. Moscou classificou as medidas e declarações britânicas de “espetáculo político-informativo”.

