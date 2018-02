Moscou pediu ajuda ao Exército russo após a passagem da “nevasca do século”

Soldados russos foram convocados para limpar as ruas de Moscou e dos arredores da capital da Rússia nesta segunda-feira (5) depois que uma nevasca recorde atrasou voos, derrubou centenas de árvores e transformou as ruas e calçadas em uma pista de corrida de obstáculos.

O equivalente a mais de um mês de neve caiu em um período de 36 horas em Moscou no fim de semana, na maior nevasca desde que a contagem começou.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, que chamou o evento de “nevasca do século”, disse que ao menos uma pessoa morreu quando a queda de uma árvore derrubou cabos de eletricidade.

Ao menos outras cinco pessoas ficaram feridas, disse ainda o prefeito.

O Exército russo disse em uma nota que enviou 100 soldados, duas escavadeiras e um caminhão para ajudar a retirar a neve.

As crianças foram liberadas da escola nesta segunda, quando as temperaturas ficaram em torno de -12ºC. As autoridades pediram que as pessoas deixassem seus carros em casa e usassem o transporte público.

“Acabei de sair de casa mas já levei um tombo porque a neve não foi tirada das calçadas”, disse Lilya Belkina, moradora de Moscou. “Está muito difícil para atravessar a rua.”

O motivo da anomalia é o ciclone proveniente do Mar Negro que está acompanhado de fortes ventos e grandes precipitações, que vão começar a diminuir a partir desta terça-feira (6).

Estados Unidos

Entre o final do ano passado e o início deste ano, uma forte nevasca atingiu a Costa Leste dos Estados Unidos. Ao menos 15 pessoas morreram, e pelo menos cinco Estados (Geórgia, Carolina do Norte, Virgínia, Nova Jersey e Nova York) decretaram estado de emergência.

No total, mais de três mil voos foram cancelados e cerca de 12 mil sofreram atrasos. Inundações foram registradas na cidade de Scituate, no Estado de Massachusetts.

A tempestade é o produto de uma queda rápida na pressão atmosférica, o que alguns meteorologistas chamara à época de “ciclone-bomba”, que provoca uma precipitação de neve rápida e ventos fortes.

Essa “bomba” é formada quando a pressão do ar cai rapidamente. Quase sempre que a “bomba meteorológica” surge, ela vem no inverno, chegando a ser chamada às vezes de furacão de neve ou furacão de inverno. E quase sempre ocorre sobre o mar, perto de correntes oceânicas.

A força dessa “bomba” depende da pressão do ar. Quanto menor a pressão, mais forte a tempestade. Para ser qualificada dessa maneira, a pressão deve diminuir para pelo menos 24 milibares por dia. E quando uma tempestade se fortalece tão rápido, é um sinal da quantidade de ar que é atraída pela sua circulação.

Esse fenômeno levou neve à Flórida pela primeira vez em 30 anos.

