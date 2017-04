Mosquito transgênico reduz em 81% número de larvas do Aedes aegypti

O projeto “Aedes do Bem”, em Piracicaba (SP), anunciou novos resultados no bairro Eldorado e os primeiros diagnósticos após a soltura dos mosquitos geneticamente modificados no Centro e no São Judas. A empresa britânica Oxitec, que “produz” o inseto transgênico, afirmou que a iniciativa alcançou 81% de supressão de larvas selvagens do Aedes aegypti na área tratada, em comparação com a área não tratada.

Uma comitiva de cientistas africanos visitou Piracicaba para conhecer projeto na última sexta-feira (7). É o segundo ano consecutivo que o nível de supressão excede 80% no bairro da região leste, onde “Aedes do Bem” é utilizado no município desde julho de 2015. O Aedes aegypti é o principal vetor da dengue, febre amarela, zika e chikungunya.

“Com níveis de liberação do mosquito trangênico 59% inferiores no ano passado, na comparação com 2015, o índice de supressão demonstra a força e o efeito duradouro da solução da Oxitec”, afirmou a empresa.

No bairro São Judas, região onde o Aedes do Bem foi liberado pela primeira vez em meados de 2016, a redução de larvas selvagens do Aedes aegypti alcançou 78%, na comparação com a área não tratada, em apenas seis meses.

“Estamos animados com esses números e continuamos nos esforçando para fazer uma diferença significativa na luta contra esse mosquito, usando tecnologia inovadora”, disse Jorge Espanha, diretor geral da Oxitec do Brasil.

O secretário de Saúde e Esportes, Pedro Mello, comentou os resultados. “Começamos a trabalhar com o ‘Aedes do Bem’ em 2015, no CECAP/Eldorado. No segundo ano, continuamos a ver resultados muito bons que, tenho certeza, fizeram uma grande diferença na vida dos moradores do bairro, ajudando a protegê-los desse perigoso mosquito que transmite diversos vírus”, comentou.

Fábrica de ‘Aedes do Bem’

Em outubro de 2016, uma fábrica capaz de produzir 60 milhões de mosquitos geneticamente modificados por semana para combate ao Aedes aegypti foi inaugurada em Piracicaba.

Inicialmente, a unidade fabrica um terço da capacidade total, aproximadamente 20 milhões de machos modificados por semana.

A fábrica tem 5 mil metros quadrados e fica no distrito industrial Unileste. Foram gastos cerca de R$ 20 milhões para construção do local, que amplia em 30 vezes a capacidade de produção da Oxitec, que já tinha sede em Campinas (SP).