Mosquitos atormentam jogadores da Seleção Brasileira em Manaus

A CBF abriu o primeiro treino da seleção brasileira em Manaus ao público, mas teve de lidar com invasores voadores. Com apoio maciço de cerca de 15 mil pessoas, sem falar nos que não conseguiram entrar na Arena da Amazônia, os jogadores tiveram auxílio de repelente contra os insetos que fizeram Neymar e companhia se coçarem numa atividade em que Tite aproveitou para fazer um carinho em seus reservas.

Logo depois da vitória por 3 a 0 sobre o Equador, sua estreia na Seleção, o técnico se desculpou, pois a preocupação enorme com a parte tática e o pouco tempo (três dias) de trabalho fez com que ele priorizasse os titulares em Quito.

Neste sábado, os reservas tiveram uma hora a mais de treinos. Entre 16h e 17h, só eles ficaram no gramado, e Tite comandou um trabalho tático. A equipe também ficou disposta no 4-1-4-1, com Fagner, Geromel, Gil e Filipe Luís; Rafael Carioca; Philippe Coutinho, Giuliano, Lucas Lima e Taison; Gabriel.

Vários conceitos que o treinador considera importantes foram aplicados, como a velocidade no passe ofensivo, a pressão dos zagueiros, bastante compactos pelo meio, e as triangulações pelos lados do campo.

No fim dessa atividade, os portões da Arena da Amazônia foram abertos, e o público foi à loucura com a entrada em campos dos titulares, principalmente de Neymar, principal astro do grupo. O atacante do Barcelona pediu repelente à comissão técnica, enquanto sacudia seu colete para tirar os insetos, e foi seguido por vários companheiros, como Gabriel Jesus, Rafael Carioca e Fagner.

Tite não separou titulares e reservas, e mais uma vez teve o apoio dos quatro garotos da seleção sub-20, que, desde o início da preparação, há uma semana, fazem parte do grupo: o lateral-direito Léo Santos (Corinthians), os zagueiros Lucão (São Paulo) e Marlon (Criciúma), e o atacante Evandro (Coritiba).

Com um corte na perna, fruto do lance que originou a expulsão do equatoriano Paredes na última quinta-feira, o meia Renato Augusto fez trabalhos físicos com o preparador Fábio Mahseredjian. De tênis, ele não participou de trabalhos com bola. Brasil e Colômbia se enfrentam na próxima terça, às 21h45 (de Brasília). Com 12 pontos, a Seleção ocupa a 5ª posição nas eliminatórias. (AG)

