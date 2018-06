Mostra de julho do Mês a Mês na História

A exposição de julho do Mês a Mês na História traz “Memórias Redescobertas – um fundo documental quase esquecido”. Esse material revela importantes e curiosas informações que ampliam a visão da nossa História como o golpe da maioridade de D. Pedro II e marcos do nascimento e morte de Santos Dumont. A mostra pode ser conferida no segundo andar do Memorial do RS, de 3 a 31 de julho.

