A Casa de Cultura Mario Quintana apresenta a Mostra de Sapateado Americano “POA TAP” dias 30 de junho e 1º de julho no Teatro Bruno Kiefer. Sem cará competitivo, a ideia é estimular novos talentos, integrar diversas escolas de dança. A programação contará com a apresentação gratuita no do espetáculo da Cia Claque “O Verso do Avesso”.

Deixe seu comentário: