A partir da próxima segunda-feira, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos e o Sinait (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho) realizam no saguão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a exposição fotográfica “Sobre o Peso das Correntes Nos Teus Ombros”. Em destaque, 22 imagens sobre o trabalho escravo no Brasil atual.

