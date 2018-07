Mostra Elite Design resgata memória do GPA

A arquiteta Valesca Meneghini e a designer Samantha Almeida são as curadoras do espaço “Galeria de Troféus”, que vai destacar as glórias do Clube de Regatas Guaíba-Porto Alegre (GPA) para a mostra Elite Design.

Para oportunizar uma prática diferenciada na formação de futuras profissionais, elas convidaram as alunas Ingrid Hermann, Janaina Abreu, Paola Simões e Carla de Andrade, formandas do curso Design de Interiores da Escola Técnica Estadual Ernesto Dornelles, orientadas pela professora Arq. Natércia Letti Mânica, para integrar o time. Para área de marcenaria, o grupo contará com o apoio do professor e mestre em marcenaria, Adriano Fernandes, da escola Criando Mestres.

As profissionais partem de uma pesquisa, junto ao clube, na identificação dos troféus mais importantes da sua história de 130 anos para ser preservada na sala, que será mantida após o término da mostra Elite Design. Além do mobiliário para exposição dos objetos, o projeto contempla ainda a restauração de um antigo cofre. A ideia é resgatar as conquistas do GPA e preservá-las para as futuras gerações de remadores.

Deixe seu comentário: