21 de janeiro de 2020

Um dos maiores empreendimentos imobiliários lançados em 2019, o Condomínio Murano, em Capão da Canoa, brinda os veranistas com uma mostra de arquitetura e decoração aberta ao público para visitação diariamente, das 16h às 21h, mediante ingresso. A Mostra Murano Decor, localizada no Km 37 da Estrada do Mar, reúne 19 renomados arquitetos e designers gaúchos responsáveis pelo projeto de interiores e a decoração de oito casas do empreendimento, mostrando inúmeros estilos possíveis de moradias na praia conforme o gosto e o life style de cada morador.

Sob a curadoria das arquitetas Aclaene de Mello e Gabriela Ordahy, os profissionais convidados a participar da Mostra têm o desafio de apresentar ao público projetos em casas prontas de alto padrão de 2, 3 e 4 dormitórios. “A Mostra Murano Decor significa um novo momento no litoral norte. Para nós é uma honra e um desafio, pois teremos que mostrar toda nossa criatividade em ambientes distintos e similares entre si. As casas estão com o acabamento padrão da construtora e nós iremos mobiliar e decorar conforme nossa forma de ver “a casa” e isso será um grande desafio”, explica Aclaene de Mello.

São sete casas de moradia e um bistrô criado para oferecer bons momentos aos visitantes do evento que, num clima bem praiano, poderão desfrutar de momentos de relax no local. O resultado da Mostra é uma coletânea de estilos, conforme o olhar dos profissionais que assinam os projetos. “A Mostra Murano Decor tem um charme todo especial que traz consigo os ares da praia. O Condomínio Murano com a sua belíssima implantação nos permite dar asas à imaginação, criando e ressignificando uma arquitetura para se compartilhar os bons momentos da vida”, sintetiza a curadora Gabriela Ordahy. As inspirações vão desde a sustentabilidade, passando pelo estilo despojado do refugio praiano, a paixão pelo vinho, a centralidade da cozinha nas casas de praia, o diferencial da iluminação adequada ou ainda a paixão esportiva pelo tênis. Em comum, a criação da arquitetura num ambiente relaxado, como costumam ser as casas de veraneio e os bons momentos que elas proporcionam.

A proposta dos idealizadores do projeto e proprietários do Condomínio Murano, a Pioner & Teixeira Empreendimentos, é proporcionar uma nova opção de lazer à temporada 2020 num dos condomínios de casas mais espetaculares do litoral norte. “A Mostra Murano Decor surgiu com a ideia de apresentar de forma tangível tudo que o Condomínio Murano vai oferecer: casas de alto padrão com a melhor infraestrutura de lazer do litoral norte gaúcho”, comenta Pablo Pioner, um dos sócios do empreendimento. Inspirado em resorts internacionais de luxo, o Murano terá praia artificial particular, espaço destinado a pets, academia, piscina térmica, wellness center, salão de festas, cinema, sala de jogos, brinquedoteca, restaurante, espaços gourmet, piscina, bar molhado, piscina infantil, quadra beach poliesportiva, playground adventure, quadra de tênis coberta e quadra de futebol society, além de um beach club na beira da praia de Capão da Canoa.

Mostra Murano Decor/diariamente, das 16h às 21h/ Capão da Canoa – Km 37 da Estrada do Mar/ Ingresso: R$ 15,00/ Mais em muranodecor.com.br / @condominio_murano

