Mostra “QuestÃµes de EspaÃ§o: Releituras do Real” comeÃ§a nesta segunda, na Sala RedenÃ§Ã£o

De 26 de junho a 1º de julho acontece na Sala Redenção a mostra “Questões de Espaço: Releituras do Real”, com produção da Tokyo Filmes e curadoria de Marcela Bordin. O programa da mostra é composto de filmes de realizadores contemporâneos, brasileiros e internacionais, que trabalham com espaço e outras questões que se desdobram desse tema, além de debates e sessões comentadas.

Integram a lista de filmes nomes como os longas El Mar La Mar, de Joshua Bonnetta e J.P. Sniadecki, que foi exibido no 67º Festival de Berlim (seção Forum), onde recebeu o Prêmio Caligari, e recentemente teve sua estreia brasileira no 6º Olhar de Cinema (Competitiva Internacional), recebendo o Prêmio de Melhor Filme, Dead Slow Ahead, de Mauro Herce, que estreou no 68º Festival de Locarno, onde foi agraciado com o Prêmio Especial do Júri.

Destacam-se ainda os curtas Um Campo De Aavição, de Joana Pimenta, que teve sua première no 69º Festival Locarno e foi exibido nos festivais de Toronto e Rotterdam, e As Without So Within, de Manuela de Laborde, que estreou no Festival de Toronto 2016.

A mostra também promove dois debates, na sexta (30) na sessão de El Mar La Mar comentada por Gabriela Almeida e Germano Oliveira, com mediação de Leonardo Bomfim, e no sábado (01/07) na sessão dos curtas Montañas Ardientes Que Vomitam Fuego, Meridian Plain e Metade Homem, Metade Fantasma comentada por Davi Pretto e Juliana Costa, com mediação de Marcela Bordin.

MOSTRA DE CINEMA QUESTÕES DE ESPAÇO: RELEITURAS DO REAL

Sessões de 26 de junho a 1º de julho, às 19h.

As reprises acontecem no dia seguinte às sessões, às 16h.

Local: Sala Redenção, campus Centro UFRGS, Porto Alegre

Entrada gratuita

Programação:

Segunda-feira (26 de junho):

19h Lampedusa + Dead Slow Ahead (88 min.)

Terça-feira (27 de junho):

16h Lampedusa + Dead Slow Ahead (88 min.)

19h Eldorado XXI (108 min.)

Quarta-feira (28 de junho):

16h Eldorado XXI (108 min.)

19h As Without So Within + Costa da Morte (108 min.)

Quinta-feira (29 de junho):

16h As Without So Within + Costa da Morte (108 min.)

19h Um campo de aviação + A House in Ninh Hoa (122 min.)

Sexta-feira (30 de junho):

16h Um campo de aviação + A House in Ninh Hoa (122 min.)

19h El Mar La Mar (94 min.) . Após a sessão, haverá uma conversa com Gabriela Almeida e Germano Oliveira, mediada por Leonardo Bomfim.

Sábado (01 de julho):

16h El Mar La Mar (94 min.)

19h Montañas ardientes que vomitam fuego + Meridian Plain + Metade Homem, Metade Fantasma (62 min.). Após a sessão, haverá uma conversa com Davi Pretto e Juliana Costa, mediada por Marcela Bordin.

