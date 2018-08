Mostra Stravaganza 30 anos participa de projeto em comemoração aos 160 anos do Theatro São Pedro

Acontece nos dias 1° e 2 de setembro (sábado e domingo) a Mostra Stravaganza, comemorativa aos 30 anos da companhia, no Theatro São Pedro. A trupe participa com três espetáculos de seu repertório:“Príncipes e princesas, sapos e lagartos”, “A Comédia dos Erros” e “Bebê Bum”.

“Príncipes e princesas, sapos e lagartos”

“Príncipes e princesas, sapos e lagartos”, dia 1° de setembro, sábado, às 16 horas, na Sala da Música do Multipalco. Neste espetáculo, os contos de fadas ganham uma modernidade através de múltiplas e engraçadas histórias que revelam princesas espertas, bruxas disfarçadas de babá, magos e príncipes transformados em sapos.

Ingresso no valor de R$ 40,00 (desconto de 50% para associados da AATSP – ingressos limitados, para estudantes, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência – 40% da lotação, para idosos e para classe artística). Duração: 60 min.

“A Comédia dos Erros”

“A Comédia dos Erros”, dia 1° de setembro, sábado, às 21 horas, no palco principal. Obra de William Shakespeare, há dez anos em cartaz.

Ingressos: platéia, cadeiras extras e camarote central – R$ 40,00, camarote lateral – R$ 30,00 e galerias – R$ 20,00 (desconto de 50% para associados da AATSP – ingressos limitados, para estudantes, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência – 40% da lotação, para idosos e para classe artística). Duração: 1h40min.

“Bebê Bum”

“Bebê Bum”, dia 2 de setembro, domingo, às 16 horas, no palco principal. A peça infantil conta a história da família Grock:todos eles são famosos palhaços de circo, e apresentam-se todas as matinês no Gran Cirquinho Stravaganza. O palco é o circo. É ali que a família Grock conta a história de BUM, um menino que morre de ciúmes quando descobre que mamãe vai ter um bebê. A Cia. Stravaganza propõe a diversão através de uma “pecinha bem infantil”, compreensível para as crianças menores, mas que conquista todos os públicos, através do universo lúdico, cômico, nonsense, e poético do palhaço.

Ingressos: platéia, cadeiras extras e camarote central – R$ 40,00, camarote lateral – R$ 30,00 e galerias – R$ 20,00 (desconto de 50% para associados da AATSP – ingressos limitados, para estudantes, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência – 40% da lotação, para idosos e para classe artística). Duração: 50min.

“Mostra Teatro Hoje”,

A Mostra Stravaganza integra a “Mostra Teatro Hoje”, um projeto do Theatro São Pedro em comemoração aos seus 160 anos. O repertório traz ao palco companhias e grupos teatrais com muitos anos de estrada, que circularam pelo Brasil e exterior, reconhecidos pela crítica do centro do País como referência no teatro gaúcho.

Ingressos já podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou online, através do site: www.theatrosaopedro.com.br.

