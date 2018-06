MotherFunky se apresenta no Royal Black Pub, em Porto Alegre, com o melhor do Black Music

Nesta quinta-feira (21) a banda MotherFunky sobe ao palco do Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country (Avenida Túlio de Rose, 80, em Porto Alegre). Formada por músicos armados das melhores influências do black music, a MotherFunky tem em seu repertório toda a qualidade que uma Big Band requer.

Os músicos experientes e com históricos no rock, pop, samba rock, clássico e funk fazem da MF não só um projeto musical como uma pesquisa sobre como reproduzir o que há de melhor no Black Music usando das escolas que obtiveram.

Stevie Wonder, Jamiroquai, Tim Maia e outros super artistas do Funk Soul vêm representados pelos Teclados de Dimas Souza, Baixo de Rodrigo Pinheiro, Guitarra de Brayan Leges, Bateria de André Milhoranza, Percussão de Felipe Santos, Sopros de André França, Willian Paim e Voz de Camila Toledo e Marcela Soza.

Serviço

O que: MotherFunky no Royal Black Pub

Quando: Quinta-feira – 21 de junho

Onde: Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country

Horário: abertura do Pub – 19h30min, início do show: 21h30min

Ingressos: 20 reais.

