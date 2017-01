Motim em Charqueadas tem um morto e trÃªs feridos

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas durante um motim na Penitenciária Modulada de Charqueadas, por volta das 15h dessa terça-feira. Segundo a Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), o incidente ocorreu quando apenados de uma galeria controlada por facção criminosa quebraram um muro para tentar invadir um módulo ocupado por presos não ligados a facções.

Na tentativa de conter o tumulto e evitar fugas, os agentes responsáveis pela guarda externa reagiram com disparos de balas de borracha e, depois, com munição tradicional. Já os amotinados teriam reagido com pedras e armas improvisadas.

O confronto resultou na morte do presidiário Dionatan Marques, atingido por um tiro. Além de outros dois detentos feridos, um soldado da Brigada Militar foi atendido ao hospital de Charqueadas com lesões no ombro e na cabeça. O motim foi controlado.

Comentários