Motocar apresenta triciclo na Expointer

Motor de motocicleta, estrutura de caminhão de pequeno porte e economia que agrada a todos os bolsos. A novidade é o triciclo produzido pela Motocar e que está sendo apresentado na 39ª Expointer, em Esteio (RS). O veículo é ideal para pequenos e médios empreendedores, pela mobilidade maior nos grandes centros, e baixo consumo de combustível de 25 a 30 km/litro. Seguro, desenvolve velocidade máxima de 60 km/h, conta com cinto de segurança, kit de manutenção constituído de extintor, chave de roda e macaco. Os condutores precisam ter habilitação A, a mesma exigida para motocicletas comuns. O triciclo Motocar é o único homologado e licenciado pelo DENATRAN e IBAMA.

Em tempos de recessão econômica, o triciclo é uma alternativa aos empreendedores de diversos setores. Os três modelos desenvolvidos pela montadora brasileira (dois de carga e um de transporte de passageiros) têm uma estrutura leve e preço médio para venda que varia de R$ 16 mil, para o modelo que transporta até três pessoas, a até R$ 19 mil, para as variações com capacidade para cargas de no máximo 350 Kg. O econômico veículo nacional é produzido na Zona Franca de Manaus, que já fabrica 800 unidades mensais.

Está presente em vários centros urbanos brasileiros como Goiânia, Brasília e Rio de Janeiro, onde é utilizado também para o turismo. O modelo MTX 150, para passageiros – que lembra os modelos indianos – acomoda duas pessoas sentadas, além do motorista, e ainda tem espaço para pequenas bagagens. Já os modelos MCF 200 e o MCA 200, com motor de 200cc, foram desenvolvidos para o transporte de cargas.

No pós-venda, os clientes podem contar com um ano de garantia, oficinas especializadas, mecânicos treinados pela fábrica, peças genuínas a pronta entrega, e já no próximo mês com concessionária e revendas no Rio Grande do Sul.

