O condutor de uma motocicleta CG Honda, de 43 anos, e a passageira, de 39, morreram em um acidente no quilômetro 281 da BR-392, em São Sepé, na madrugada deste domingo (18). A motocicleta trafegava no sentido Caçapava do Sul-São Sepé quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra uma carreta.

Comentários