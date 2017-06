Uma motociclista de 29 anos morreu, na madrugada desta quarta-feira (14), após atropelar um cavalo no quilômetro 99 da BR-290, em Porto Alegre. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), depois de colidir contra o animal, a vítima caiu na pista e foi atingida por carros que trafegavam pela estrada.

A mulher é natural de Guaíba, na Região Metropolitana. Havia neblina no momento do acidente. A tragédia aconteceu no sentido interior-Capital da rodovia.

