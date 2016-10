Motociclista morre após cair de viaduto

Um motociclista de 31 anos morreu neste domingo (2), em um acidente no quilômetro 22, da BR-448 (Rodovia do Parque), em Porto Alegre.

Ele conduzia uma motocicleta Honda, com placa de Gravataí, que colidiu contra a mureta do viaduto. O homem caiu dentro do pátio de uma empresa.

O motociclista vinha de Gravataí e iria ingressar em direção a Canoas.

