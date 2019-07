Uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta tirou a vida de um homem neste domingo (14), em Porto Alegre. O acidente ocorreu na avenida Bento Gonçalves, próximo do terminal de ônibus Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia, zona leste da capital.

O motociclista foi atingido pelo ônibus, de Viamão, e não resistiu, morrendo no local. A identidade da vítima não foi divulgada. A perícia atuou na cena do acidente e o trânsito no entorno chegou a sofrer bloqueio da EPTC, mas foi liberado.