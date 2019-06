Motociclista morre em colisão na BR-116, em Ivoti

Um motociclista morreu em acidente na noite desta terça-feira (4) na BR-116, em Ivoti, no Vale do Sinos. A colisão ocorreu por volta das 19h no km 231 da estrada, próximo ao trevo de acesso ao município. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu duas motos e um caminhão. O motorista de uma das motos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do caminhão não ficou ferido.

