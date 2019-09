O condutor de uma motocicleta morreu após um acidente com uma van no trecho do km 22 da RS-118, em Gravataí. A colisão aconteceu por volta das 19h30 de terça-feira (3).

Segundo a Brigada Militar, o motociclista morreu no local e foi identificado como Adair dos Santos, 45 anos. Ele acabou colidindo na lateral da van, na porta do caroneiro. O motorista do outro veículo não ficou ferido.

A perícia foi até o local e constatou a morte. Detalhes da ocorrência ainda não foram divulgados.