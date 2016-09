Motociclista morre em acidente na BR-285, em Lagoa Vermelha

A Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente que causou a morte do condutor de uma motocicleta por volta das 21h desta terça-feira (27), no km 203 da BR-285, em Lagoa Vermelha.

A colisão frontal envolveu uma motocicleta Dafra, com placa de Sananduva, que invadiu a pista contrária e colidiu com uma caminhonete Saveiro, com placa de Cruz Alta, causando a morte do motociclista ainda no local do acidente.

A identidade da vítima não é conhecida até o momento. O motorista da Saveiro, um jovem de 25 anos, não aparentava ter sofrido lesões, mas foi encaminhado ao hospital para exames.

A PRF ainda apura as causas do acidente e aguarda a chegada do IGP para realizar a perícia e identificar a vítima. O trânsito no local está em meia pista, sendo liberado um sentido de tráfego de cada vez.

