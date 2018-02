Um homem de 29 anos morreu ao colidir a motocicleta contra um veículo, no km 176 na BR-386, em Carazinho, no Noroeste do Rio Grande do Sul. O Instituto Geral de Perícias foi chamado ao local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista vinha no sentido Carazinho – Sarandi quando bateu contra um carro.