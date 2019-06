A Delegacia de Homicídios investiga a morte do motorista de aplicativo Fernando de Souza Gomes da Silva, de 39 anos. Segundo informações preliminares da especializada, o homem foi atingido por um bloco de concreto que foi arremessado de uma passarela, na madrugada deste sábado, na Avenida Castelo Branco, no Maracanã, Zona Norte do Rio de Janeiro.

