VÍDEO: Motorista atropela 5 manifestantes em Niterói no RJ

Um grupo de estudantes, professores e servidores da Universidade Federal Fluminense (UFF) estavam protestando e interditando uma via quando um motorista avançou contra o grupo e deixou ao menos cinco feridos em Niterói, no Rio de Janeiro. As manifestações acontecem contra a reforma da Previdência, convocada por centrais sindicais e movimentos sociais.

O protesto estava interditando a avenida Marquês do Paraná, um dos principais acessos à ponte Rio-Niterói, mas transcorria de modo pacífico. Segundo informações preliminares, não houve discussão entre os manifestantes e o motorista que dirigia um Fox vermelho.

A Associação dos Docentes da UFF divulgou uma nota repudiando o ato. Eles escreveram que estão indignados e pediram que os órgãos responsáveis apurem devidamente o ocorrido. “Não podemos admitir que ataques desse tipo venham impedir a liberdade de expressão dos cidadãos e repudiamos veementemente ações fascistas e deliberadas que colocam em risco a nossa democracia. Reforçarmos que a atitude do motorista constitui-se como crime, sujeito às penas que precisam ser impetradas”, diz uma parte da nota.

Deixe seu comentário: