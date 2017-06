Motorista atropela ao menos trÃªs skatistas durante evento em SÃ£o Paulo

Um carro preto da marca Ford, modelo EcoSport, atropelou pelo menos três skatistas que participavam das comemorações do Dia Mundial do Skate, na manhã deste domingo (25). O veículo subiu a rua Augusta, na Zona Oeste da capital paulista, no sentido contrário aos participantes do evento arrastando quem estivesse no seu caminho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas da vítimas foram levadas para o Pronto Socorro da Santa Casa e outro para o Pronto-Socorro da Lapa. Todos com ferimentos leves.

O motorista do EcoSport fugiu, mas na página Go Skate Day SP no Facebook, dedicada ao evento, a placa do carro foi divulgada. Segundo a Polícia Militar, o motorista ainda não foi localizado. (AG)

