Notas Brasil Motorista bate em carro estacionado, e bebê morre

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

A recém-nascida de apenas 9 dias que ficou gravemente ferida após o carro em que estava ter sido atingido por outro veículo conduzido por um policial militar embriagado, no Jardim Santa Filomena II, em Itatiba (SP), não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira (1º). A mulher estava amamentando a filha dentro do veículo quando o motorista bateu no carro.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário