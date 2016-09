Motorista dança e dirige em pé, com o carro em movimento

O motorista de uma picape chamou a atenção no Distrito Federal por dirigir em pé e com o corpo para fora do veículo. Enquanto se agarrava na porta, ele ainda dançava “curtindo” o som do carro, que iluminava por causa das LEDs instaladas na parte traseira.

O homem cometeu diversas infrações. Entre elas colocar o carro para funcionar sem segurança, comprometendo a segurança de outros motoristas, e o fato de colocar o carro solto sem ter quem frear. (AG)

