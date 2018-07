Motorista de aplicativo é encontrado morto

O corpo de um motorista de aplicativo que estava desaparecido desde a sexta-feira passada, em Porto Alegre, foi encontrado em Viamão, no domingo. De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, primeiro foi localizado o veículo e, pouco depois, o corpo do motorista, que não estava próximo ao carro. Uma das hipóteses trabalhadas pela Polícia Civil é de que o crime tenha sido um latrocínio, uma vez que havia sinais de violência e disparos de arma de fogo.

