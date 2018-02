Motorista de aplicativo é morto com tiro na cabeça no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre

Um motorista do aplicativo Uber foi morto com um tiro na cabeça por volta das 22h de sexta-feira (16), na rua Carlos Estevão, no bairro Rubem Berta, Zona Norte de Porto Alegre. A vítima, de 37 anos, não tinha antecedentes criminais. Segundo a polícia, o homem morreu dentro do automóvel. Os autores da ação não levaram objetos, mas não foi encontrado dinheiro na carteira da vítima. A polícia afirmou que o crime pode ter sido uma execução, mas não está descartado latrocínio, roubo seguido de morte. O caso será investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.

