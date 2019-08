A Justiça decretou a prisão preventiva na noite de quinta-feira (1º), do motorista de um Porsche acusado de atropelar e matar uma idosa no dia 26 de julho, na Rua Augusta, no Jardins, em São Paulo. A polícia buscou o empresário Fábio Alonso de Carvalho em sua casa e o levou para o 78º Distrito Policial. A Justiça já havia decretado a prisão temporária de Carvalho.

