O motorista do Porsche suspeito de atropelar e matar Audenilce Bernardina dos Santos, 65 anos, em uma faixa de pedestre no bairro dos Jardins, em São Paulo, se apresentou à polícia na segunda-feira (29). O caso aconteceu sexta-feira (26) por volta de 6h. Uma testemunha disse que o motorista chegou a sair do carro e olhar para a idosa atropelada, mas voltou para o carro e saiu.

Deixe seu comentário: