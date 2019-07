A Polícia Civil identificou o motorista do Porsche que atropelou e matou uma diarista de 65 anos em uma faixa de pedestre no bairro dos Jardins, Zona Oeste da cidade de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (26). Em 2014, Fábio Alonso de Carvalho atropelou e matou um motoboy quando dirigia um Mustang. Audenilce Bernardina dos Santos estava a caminho do trabalho, quando foi atropelada.

