Um motorista de 36 anos morreu ao ser atingido por um golpe de garrafa na nuca na rua Avanhandava, no centro de São Paulo, após ajudar um casal vítima de roubo. O autor do crime, um barman de 39 anos, foi preso em flagrante acusado de homicídio. Com base nos relatos do casal, a polícia divulgou que o motorista morto era ligado à Uber.

Deixe seu comentário: