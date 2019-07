Motorista de van escolar é flagrado sob efeito de álcool enquanto transportava estudantes em Caxias do Sul

Na noite desta quinta-feira (11), um motorista de van escolar foi flagrado no teste do bafômetro por policiais rodoviários federais em Caxias do Sul, na serra gaúcha, enquanto transportava alunos de uma escola da região pela BR-116, no km 153,7.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi parado porque estava com problemas no sistema de iluminação. Depois, durante a fiscalização, o condutor fez o teste que apontou presença de álcool no organismo. Ainda conforme a PRF, o resultado do exame apontou 0.12 mg/l, índice considerado como infração de trânsito.

Outro condutor, desta vez habilitado e em condições de dirigir, foi chamado e seguiu viagem com os estudantes que estavam no veículo. Já o motorista flagrado foi autuado por dirigir o veículo sob efeito de álcool e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) recolhida. Segundo a PRF, ele responderá processo administrativo junto ao Detran-RS sobre a suspensão do direito de dirigir e deverá pagar multas que ultrapassam R$3 mil.

