Motorista do Uber Ã© baleado na cabeÃ§a na Zona Norte de Porto Alegre

Um motorista do aplicativo Uber foi baleado na cabeça na madrugada deste sábado (10), na Zona Norte de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, ele foi chamado para uma corrida no bairro Jardim Dona Leopoldina, no Loteamento Timbaúva.

O motorista foi atingido por um disparo quando chegou ao local. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir e dirigir até a avenida Ipiranga. Nas proximidades da esquina com a rua Salvador França, a vítima foi socorrida por um outro motorista do Uber, que o levou até o hospital da PUC. Ele chegou consciente ao hospital.

O hospital não informou a identificação da vítima e nem a situação do paciente. A polícia ainda apura os detalhes da ocorrência. Até a manhã deste sábado, ninguém foi preso. (Folhapress)

