A empresa responsável pelo aplicativo de transporte Uber expulsou um motorista que ameaçou com uma pedra e desferiu um chute contra um homem no estacionamento do Aeroporto JK, em Brasília, na última terça-feira. O incidente, gravado por uma testemunha com o telefone celular, teria sido motivado por uma suposta colisão do veículo da vítima contra o carro do agressor.

