Um homem foi detido após atropelar pessoas e atingir a barreira de segurança do Parlamento britânico

Duas pessoas ficaram feridas depois que um carro se chocou contra a barreira de segurança na frente do Parlamento britânico, em Londres, nesta terça-feira (14). A Polícia Metropolitana informou que o motorista do veículo foi detido por suspeita de ataque terrorista.

Testemunhas disseram que o homem jogou de propósito o carro contra os pedestres, antes de colidir contra a barreira de segurança. A Polícia Metropolitana afirmou que ainda não é possível afirmar que se trata de um ataque terrorista, mas a unidade antiterrorista da Scotland Yard lidera as investigações.

De acordo com a BBC, dois ciclistas foram atingidos. As vítimas não tiveram ferimentos graves, mas precisaram ser internadas. As ruas perto da Praça do Palácio de Westminster foram fechadas para o tráfego após o incidente, que aconteceu por volta das 7h30min (no horário local). A estação de metrô Westminster foi fechada. Segundo a imprensa local, dez carros da polícia e três ambulâncias se dirigiram para a região do Parlamento. As sessões parlamentares foram adiadas.

Barry Williams, que faz parte da equipe da BBC em Millbank, presenciou o incidente: “Ouvi muitos gritos e me virei. O carro pegou o lado errado da via, onde os ciclistas estavam esperando no sinal e se chocou contra eles. Então, ele desviou, voltou para o outro lado da pista e acelerou o mais rápido possível, acertando a barreira em cheio. Era um carro prata pequeno e bateu em uma velocidade tão alta que chegou a levantar do chão e saltar”.

O motorista foi interrogado em uma delegacia no Sul de Londres. A polícia informou que ele estava sozinho no carro. Não foi encontrada nenhuma arma dentro do veículo.

A primeira-ministra Theresa May se manifestou logo depois do atropelamento. “Meus pensamentos estão com os feridos no incidente em Westminster e meus agradecimentos vão aos serviços de emergência por sua resposta imediata e corajosa”, escreveu May no Twitter.

Atentados

O Reino Unido foi atingido em 2017 por uma onda de atentados terroristas. Quatro deles foram reivindicados pelo grupo Estado Islâmico, que deixaram, no total, 36 mortos e 200 feridos.

Em março de 2017, a região do Parlamento britânico foi alvo de um deles. Um carro atropelou pedestres na Ponte de Westminster. Depois, armado com uma faca, o agressor matou um policial. Quatro pessoas morreram no ataque – incluindo o agressor – e 40 ficaram feridas.

Na ocasião, o ataque começou quando um carro que passava pela Ponte de Westminster atropelou um grupo de pessoas. O suspeito deixou o veículo preto e avançou em direção ao Parlamento, atingindo um policial com uma faca. Pouco depois, foram ouvidos disparos. O agressor foi baleado pela polícia e morreu também. “Estamos tratando isso como um incidente terrorista até que tenhamos informações contrárias”, disse a polícia em comunicado na época.

