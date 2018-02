A Polícia Rodoviária Federal flagrou em um trecho da rodovia BR-040 no Rio de Janeiro um motorista que dirigia o seu automóvel Mini Cooper a 181 km/h. O infrator excedeu em mais de 50% a velocidade máxima e foi autuado por infração gravíssima, com suspensão da carteira de motorista e multa no valor de R$ 880,41. A ocorrência foi registrada próximo a cidade serrana de Petrópolis.

Deixe seu comentário: