Motorista Ã© preso apÃ³s atropelar mulher e arrastar o corpo por mais de 100 metros em Dois IrmÃ£os

Uma mulher de 55 anos morreu após ter sido atropelada por um Sandero no bairro Floresta, em Dois Irmãos, no Vale do Sinos, por volta das 23h de quinta-feira (01). A vítima caminhava na avenida 25 de julho quando foi atingida e arrastada pelo carro por mais de 100 metros.

Um dos braços da mulher ficou preso no veículo, segundo a Brigada Militar. Após arrastar o corpo, o motorista, de 27 anos, parou o carro, desprendeu o corpo do automóvel e fugiu. Moradores acionaram a Brigada Militar, que iniciou buscas pela região.

O homem e o carro foram encontrados em uma residência na madrugada desta sexta-feira (02). O veículo havia sido lavado e estava coberto, conforme os policiais. O condutor foi preso em flagrante e se negou a fazer o teste do bafômetro.

