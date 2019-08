Motorista embriagado causa duas mortes em Gravataí

A madrugada deste sábado foi de violência no trânsito e mortes. Um motorista embriagado causou um acidente no km 8 da RS-020, em Gravataí, com vítimas fatais. A batida ocorreu entre um O Ford Fusion, que teria invadido a pista contrária, e um Fiat Uno. As vítimas foram identificadas como Paulo Roberto Ferreira da Silva, 47, que estava dirigindo o Uno, e Janete Souza Scherer, 54.

O motorista do Ford Fusion fugiu do local após o acidente, mas foi encontrado pela Polícia Militar e preso. Ele foi levado até a Delegacia de Pronto Atendimento da cidade.

