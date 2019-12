Rio Grande do Sul Motorista embriagado e envolvido em dois acidentes é preso em Santa Vitória do Palmar

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Homem foi submetido a teste com etilômetro. Foto: Divulgação/PRF Homem foi submetido a teste com etilômetro. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na tarde de sexta-feira (20), na BR 471, em Santa Vitória do Palmar, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um motorista embriagado que dirigia um automóvel. Ele havia se envolvido em dois acidentes.

Os policiais se deslocaram para atender um acidente envolvendo um Gol com placas de Santa Vitória do Palmar. No local, o condutor do veículo foi submetido ao teste com o etilômetro, que comprovou alta concentração de álcool em seu organismo. Ao analisar as circunstâncias do acidente, os policiais descobriam que ele estava fugindo de um outro acidente em que havia se envolvido dentro da cidade alguns minutos antes.

O homem, de 48 anos, foi apresentado à Polícia Judiciária e seu veículo foi liberado para um condutor habilitado.

