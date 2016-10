Motorista embriagado é flagrado dirigindo um veículo com mais de R$ 15 mil em multas na BR-158, em Santa Maria

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou no (08), na BR-158, em Santa Maria, um homem embriagado dirigindo uma caminhonete que está com o licenciamento atrasado e tem mais de R$ 15 mil em multas.

O homem, de 51 anos, transitava no sentido Júlio de Castilhos quando foi abordado pelos policiais. Ele também está com a CNH (carteira nacional de habilitação) cassada. O teste do bafômetro apresentou resultado de 0,46 mg/l, caracterizando crime de trânsito.

O valor das multas é referente a três infrações por dirigir sob influência de álcool e excesso de velocidade nas rodovias da região. O homem foi encaminhado para uma delegacia para registro da ocorrência, e o veículo foi recolhido.

