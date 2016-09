Motorista embriagado é preso após atropelar e matar um adolescente de 17 anos em Santa Cruz do Sul

Um motorista de 24 anos, que estava embriagado, foi preso na manhã deste domingo (18) após atropelar e matar um adolescente de 17 anos, em Santa Cruz do Sul, na BR 471, km 144.

O veículo envolvido, um Ford Ranger de Passo do Sobrado, se deslocava de Santa Cruz do Sul para Passo do Sobrado. O condutor fez o teste com o etilômetro, que registrou 0,39 de álcool no sangue. O motorista foi encaminhado para o presídio, sem direito a fiança, por dirigir embriagado e causar a morte de um jovem.

