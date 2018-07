Mais de meia tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná, na noite de domingo (1º), na BR-163. De acordo com os policiais, ao ser abordado o motorista fugiu e acabou colidindo o veículo contra o muro de uma cooperativa. Após a batida, ele fugiu a pé e abandonou o carro. A droga totalizou 574 quilos.